مصر تسجل 1409 إصابات جديدة بكورونا و56 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الحصيلة اليومية ترفع إجمالي عدد الإصابات إلى 139 ألفاً و471 إصابة، كما ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7687 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 721 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 112826 حالة.

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