شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة التركية تعتدي على مسيرة سلمية نظمها مجلس النساء في أنقرة.. فيديو والان مع التفاصيل

السبت 2 يناير 2021 اعتدت الشرطة التركية على مسيرة سلمية نظمها مجلس النساء أمام بلدية تشنقايا في أنقرة، للتنديد بجرائم العنف ضد المرأة، ورددت المشاركات في المسيرة السلمية عبارات "لن نظل صامتين أمام حوادث قتل النساء في تركيا"، إلا أن قوات الشرطة التركية اعتقلت 7 سيدات، بعد فضها المسيرة بالقوة، حسبما نشر موقع تركيا الآن.

وأكدت المشاركات في المسيرة السلمية أن مشكلة تركيا أنها لا تتخذ أي إجراء ضد جرائم العنف ضد المرأة، ويجب على الشرطة التركية ألا تتصدى لمن يندد بتلك الجرائم، بل عليها أن تتصدى للقتلة بدلًا منا، ومنعت قوات الشرطة الصحفيين من تصوير الاعتداء على المسيرة السلمية.

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