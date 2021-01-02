- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جديدة لفريق ترامب قبيل "الإعلان الحاسم" عن الرئيس والان مع التفاصيل
ضربة جديدة لفريق ترامب قبيل الإعلان الحاسم عن الرئيس
السبت 2 يناير 2021
رفض قاض فيدرالي في ولاية تكساس، السبت، دعوى رفعها النائب الجمهوري عن الولاية لوي غوميرت، وعدد من الجمهورين من ولاية أريزونا، تسعى لإجبار نائب الرئيس الأمريكي ميك بنس، للتدخل في عملية عد الأصوات عند اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي في السادس من يناير الجاري للمصادقة النهائية على نتائج الانتخابات الرئاسية وإعلان الفائز.
وتقترح الدعوى القضائية أن يحدد نائب الرئيس الأمريكي الفائز في الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن النتائج، التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، على الرئيس دونالد ترامب.
ويقول النواب من ولاية أريزونا، بحسب الدعوى، أن أصوات المجمع الانتخابي في الولاية التي فاز فيها بايدن، تمت المصادقة عليها بطريقة غير قانونية.
وكان نائب الرئيس بنس قد طلب في وقت سابق من المحكمة رفض القضية، بحجة أن الأمور القانونية التي أثارها غوميرت يجب أن توجه إلى مجلسي الشيوخ والنواب بدلا من نائب الرئيس.
ويمكن لأي عضو في مجلس النواب الأمريكي، إذا انضم إليه أحد أعضاء مجلس الشيوخ، أن يعترض على الأصوات الانتخابية يوم 6 يناير، وقد يؤدي ذلك إلى نقاش في الكونجرس، يتبعه تصويت في كل من المجلسين.
ومن المرجح أن يخسر الجمهوريون هذا التصويت في حال حدوثه، لأن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب، ولأن عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين اعترفوا علنًا بفوز بايدن.
وحذر السناتور الجمهوري عن ولاية نبراسكا، بن ساس، من الجهود المبذولة في الكونجرس لإلغاء فوز الرئيس المنتخب بايدن بالمجمع الانتخابي، ووصفها بأنها "حيلة خطيرة".
وفي رسالة مفتوحة إلى الناخبين، الخميس، كتب ساس أنه لا يوجد دليل على وجود تزوير واسع الانتشار إلى درجة تغير النتائج، وقال إنه حث زملاءه على رفض "مشروع لإلغاء الانتخابات".
كانت هذه تفاصيل خبر ضربة جديدة لفريق ترامب قبيل "الإعلان الحاسم" عن الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.