شاهد..  النظام التركي يواصل انتهاكاته وأكاذيبه لتشويه صورة المعارضة التركية

لا يزال النظام التركي يواصل انتهاكاته وأكاذيبه لتشويه صورة المعارضة التركية بشكل مستمر، من خلال ترويج الشائعات لزرع الفتنة بين الكتل المعارضة له في أنقرة.

وكشف فيديو تقاصيل فضائح أردوغان، ومحاولته المستمرة لتفتيت حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، من خلال زرع الفتنة بين أعضاءه وترويج الأكاذيب ضد معارضه الأكبر كمال أوغلو، إضافة إلى ما يقوم به أردوغان من أجل التأثير بالسلب على المعارضة التركية .

وأكد التقرير، أن أردوغان يسعى لهدم المعارضة التركية، والذي تم من خلال اللقاء الذي عقده أردوغان في القصر الرئاسي مع أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض، وذلك لتنفيذ مخططه التخريبي لتدمير جبهة المعارضة، وخاصة في ظل حالة الغضب فى تركيا ضد نظام أردوغان بسبب سياساته الفاشلة.

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