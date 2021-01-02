شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي مجزرة حوثية جديدة ضحيتها 12 امرأة وطفلة بـ"عرس" في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الجمعة، مجزرة جديدة استهدفت عرساً نسائياً في محافظة الحديدة، غرب اليمن، ضمن مجازرها المتكررة على المدنيين وخروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية.

وبحسب معلومات أولية، فقد قتل 5 نساء وأصيب سبع أخريات بينهن ثلاثة أطفال، بقذيفة مدفعية حوثية سقطت على قاعة أعراس نسائية جنوب مدينة الحديدة.

عناصر تابعة لميليشيا الحوثي "أرشيفية"

وذكر شهود عيان ومصادر محلية أن القذيفة التي سقطت بقاعة المنصور بشارع المطار، أطلقتها عناصر حوثية من جهة حديقة "حديدة لاند" الواقعة تحت سيطرة الميليشيات شرق مدينة الحديدة، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وتأتي هذه الجريمة الإرهابية بعد أيام من استهداف ميليشيات الحوثي، مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون، ما أسفر عن إصابة خمسة من عمال المجمع.

وتواصلت موجة النزوح لعدد جديد من الأسر، الجمعة ولليوم الثاني على التوالي، من حي منظر السكني، في مديرية الحوك، جنوبي الحديدة، غربي اليمن، إلى مديرية الخوخة، بسبب استمرار قصف ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية.

وتأتي موجة النزوح الجديدة بعد أيام من نزوح عشرات الأسر من حي منظر، جراء القصف الصاروخي الذي تقوم به ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية، وأسفر عن تدمير عشرات المنازل.