شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل رقما قياسيا بتجاهل 689 قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت تركيا المركز الثانى من ناحية تجاهلها تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذ تجاهلت 689 قرارًا يتعلق بالإفراج وتخفيف الأحكام عن المعتقلين بالسجون التركية.

وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 5231 قرارًا في تاريخ المحكمة، منها 689 قرارًا يتعلق بتركيا، ولم يتم تنفيذها، ووفقًا لمبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاحترام حرية الرأى والتعبير، فقد صدر 845 حكمًا بسبب انتهاك حرية التعبير في عدة دول، منها 356 حكمًا حتى عام 2019 تتعلق بانتهاكات حرية الرأي والتعبير في تركيا.

وشددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على ضرورة ضمان استقلال القضاء بشكل كامل من أجل القضاء على الانتهاكات، التي حققت فيها تركيا معدلات مرتفعة خاصة في ظل انتهاكات حقوق الصحفيين.