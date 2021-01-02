شكرا لقرائتكم خبر عن فرض ارتداء الكمامات بعد تزايد إصابات كورونا في سيدني والان نبدء بالتفاصيل
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي سجلت فيه الولاية سبع حالات محلية أخرى للإصابة بالفيروس، مع تسجيل مجموعات إصابة في غرب سيدني ومنطقة نورزن بيتشز في الأسبوعين الماضيين.
وأدت حالات الإصابة الجديدة إلى فرض قيود جديدة في جميع أنحاء سيدني الكبرى. وتم تخفيف الإغلاق الذي فُرض على سكان نورزن بيتشز، اليوم السبت، على سكان الجزء الجنوبي من المنطقة.
وبينما سيبدأ فرض ارتداء الكمامات في منتصف ليل السبت، فلن يبدأ التنفيذ حتى منتصف ليل الاثنين.
وسيتعرض من لا يرتدي كمامة إلى غرامة قدرها 200 دولار استرالي (140 دولار أمريكي)، حسبما ذكرت بريجيكليان.
وتشمل الأماكن التي سيطبق فيها ذلك الإجراء مراكز التسوق والمواصلات العامة والأماكن الترفيهية مثل دور السينما ودور العبادة وصالونات تصفيف الشعر والتجميل ومناطق الألعاب في المؤسسات. وسيتعين على الموظفين في أماكن الضيافة ارتداء الكمامات.
كانت هذه تفاصيل خبر فرض ارتداء الكمامات بعد تزايد إصابات كورونا في سيدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.