شكرا لقرائتكم خبر عن لإبطاء تفشي كورونا... فنزويلا تفرض إغلاق لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وسيتبع الأيام السبعة أسبوع من الإجراءات الأكثر مرونة.
وقالت رودريجيز عبر تويتر: "قرر الرئيس نيكولاس مادورو ، بعد فحص حالة التطور الوبائي لكوفيد 19 خلال شهر (كانون أول) ديسمبر، استئناف خطة 7 + 7 مع بدء إجراءات إغلاق صارمة يوم الاثنين 4 يناير في منتصف الليل حتى يوم الأحد العاشر (من الشهر نفسه)".
وأعلن مادورو يوم الثلاثاء الماضي أن فنزويلا توصلت إلى اتفاق بشأن توفير 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، وهو لقاح قوبل بالتشكيك، لكنه يستخدم أيضا في دول مثل بيلاروس والأرجنتين.
وحذر مادورو في اليوم التالي المواطنين من التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية.
وفقا للإحصاءات الرسمية، أثبتت الاختبارات إصابة 113 ألفا و562 شخصا بفيروس كورونا في فنزويلا، بينما توفي 1028 شخصا.
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