شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية : 61 ألف إصابة و917 وفاة حصيلة ضحايا كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 61 ألفا و769 إصابة بشكل إجمالي حتى الساعة 07:30 صباحا بتوقيت سول. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في كوريا الجنوبية 917 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وتعافى 42 ألفا و953 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.

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