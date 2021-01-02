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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رغم تراجع الحوادث.. مفاجأة بعدد قتلى كوارث الطيران في 2020
السبت 2 يناير 2021
الخليج 365
قالت شركة استشارات هولندية، الجمعة، إن عدد قتلى حوادث الطيران التجاري الكبيرة في 2020 ارتفع، ليسجل 299 فردا بأنحاء العالم، على الرغم من تراجع عدد الحوادث بأكثر من 50 بالمئة.
وذكرت شركة "تو سيفينتي" لاستشارات الطيران، أنها سجلت 40 حادثة مرتبطة بطائرات ركاب تجارية كبيرة في 2020، خمس منها مميتة، مما أسفر عن 299 قتيلا. ووقعت 86 حادثة في 2019، ثمان منها فتاكة، مما أسفر عن257 قتيلا.
وأوضحت الشركة أن الطائرات التجارية الكبيرة سجلت 0.27 حادثة فتاكة لكل مليون رحلة خلال العام الماضي، أو حادثة فتاكة واحدة لكل 3.7 مليون رحلة، ارتفاعا من 0.18 رحلة مميتة لكل مليون رحلة طيران في 2019.
ويأتي التراجع في عدد حوادث التحطم وسط تراجع حاد في عدد الرحلات نتيجة جائحة فيروس كورونا.
وذكر موقع "فلايت رادار 24" أن عدد الرحلات التجارية التي تتبعها في أنحاء العالم خلال العام الماضي تراجع بنسبة 42 بالمئة إلى 24.4 مليون.
وكان أكثر من نصف الوفيات الإجمالية المسجلة في تقرير توسيفينتي على متن طائرة أوكرانية أسقطت في المجال الجوي الإيراني في يناير وعددهم 176.
ووقع ثاني أكبر الحوادث فتكا في مايو عندما تحطمت طائرة باكستانية مما أسفر عن مقتل 98 شخصا.
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