محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط- (أ ش أ):
ذكرت وزارة الصحة الموريتانية، أنه تم تسجيل217 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 272 من الإصابات، ووفاة مصابين، و74 آخرين في حالة حرجة.
وأضافت الوزارة- في بيان، اليوم- أن إجمالي الإصابات بلغ 14 ألفا و581، و إجمالي حالات الشفاء 11 ألفا و652، وإجمالي الوفيات 349.
كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا: 217 إصابة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 14 ألفا و581 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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