موريتانيا: 217 إصابة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 14 ألفا و581

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الصحة الموريتانية، أنه تم تسجيل217 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 272 من الإصابات، ووفاة مصابين، و74 آخرين في حالة حرجة.

وأضافت الوزارة- في بيان، اليوم- أن إجمالي الإصابات بلغ 14 ألفا و581، و إجمالي حالات الشفاء 11 ألفا و652، وإجمالي الوفيات 349.