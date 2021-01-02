شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 239 ألفا في اليابان والان نبدء بالتفاصيل
كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في اليابان إلى 3341 ، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتعافى 193 ألفا و558 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.
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