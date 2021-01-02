اغتيال نائب محلي جنوبي الصومال و"الشباب" تعلن مسؤوليتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل نائب في برلمان ولاية جوبالاند المحلي، مساء الجمعة، إثر عبوة ناسفة زرعت في سيارته بمدينة كسمايو جنوبي الصومال.

وبحسب وسائل إعلام صومالية يدعى النائب خليف هاشم موغي وهو عضو في البرلمان الحالي، ووقع الانفجار قرب القصر الرئاسي بولاية جوبالاند.



ووصلت الأجهزة الأمنية موقع الهجوم للمعاينة، وفق وسائل إعلام صومالية؛ من جانبها أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم فور وقوعه.

وبعث نائب رئيس الولاية محمود سيد آدم، تعازيه لأسرة وأقارب وأعضاء برلمان جوبالاند وسكان جوبالاند.

وتعد هذه الحادثة الأولى في اغتيال سياسي تنفذها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بحلول العام الجديد 2021.