بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن للتصدي لقفزة في الإصابات بكورونا

قال صادق خان رئيس بلدية لندن، اليوم الجمعة، إن الحكومة البريطانية، قررت إغلاق جميع المدارس الابتدائية في العاصمة الأسبوعين المقبلين لمواجهة الانتشار السريع لسلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا.

وكان وزير التعليم جافين ويليامسون قد كشف يوم الأربعاء الماضي عن خطة لتأجيل إعادة فتح المداس الثانوية وفتح معظم المداس الابتدائية للأطفال أقل من 11 عاما في الوقت المقرر الأسبوع المقبل في نهاية عطلة عيد الميلاد.

و وفقا للخطة تقرر إغلاق المدارس الابتدائية فقط في المناطق الأكثر تضررا في البلاد ومنها بعض أجزاء لندن. لكن السلطات المحلية في عدد من المناطق التي تقرر أن ت فتح فيها المدارس الابتدائية اشتكت.

وقال رئيس بلدية لندن على تويتر “أدركت الحكومة المنطق أخيرا وغيرت قرارها”، مضيفا أن “جميع المدارس الابتدائية في أنحاء لندن ستلقى نفس المعاملة”.