الأمم المتحدة تعتمد 3.2 مليار دولار لتمويل عمل المنظمة خلال 2021

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس، على ميزانية قدرها 3.231 مليار دولار لتمويل عمل المنظمة العالمية برسم عام 2021.

وناقشت اللجنة الخامسة، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون الإدارية وميزانية المنظمة، الميزانية الجديدة ووافقت عليها قبل أن تصوت عليها الجلسة العامة لتضع بذلك حدا لجمود استمر لعدة أيام بسبب خلافات بين الدول الأعضاء.

وأعرب رئيس الجمعية العامة فوكان بوزكير في وقت سابق هذا الأسبوع عن انشغاله بسبب ذلك التأخير غير المسبوق الذي من شأنه أن يعيق العمل الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة، في الوقت الذي يكافح فيه العالم التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وقال فولكان بوزكير، في الجلسة العامة الختامية لهذا العام، “لقد عملنا معا لبناء توافق في الرأي وممارسة الحكمة والمرونة في وقت حرج من التاريخ”.

وأشار بوزكير إلى أن أداء الجمعية طوال هذا العام الصعب كان شاهدا على المستوى الرفيع للدبلوماسية التي تمارس في قاعة الجمعية.

وذكر أنه “في عام 2020، واصلت الجمعية العامة الريادة على الساحة العالمية والعمل بشكل كامل، من أجل تنفيذ ولاياتها… لتلبية احتياجات الأشخاص الذين نخدمهم”.

وكان بوزكير قد أعرب يوم الثلاثاء الماضي عن خيبة أمله إزاء فشل المنظمة الدولية في اعتماد ميزانية وخطة لعام 2021.

وقال إنه إذا فشلت الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق، فإن العواقب على عمل الأمم المتحدة ستكون “وخيمة”.

وكان الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش قد أبلغ اللجنة الخامسة أنه على الرغم من وباء “كوفيد-19” وأزمة السيولة، “فقد أثبتت عملياتنا وهياكلنا الجديدة فعاليتها في تمكيننا من البقاء منفتحين والعمل بشكل فعال”.