لمجرد وبهاوي يصدران “الوجه الثاني”- فيديو

أصدر الفنانان سعد لمجرد وزهير بهاوي، أول عمل مشترك بينهما بعنوان ” الوجه الثاني”، مساء اليوم الجمعة .

وأصدر بهاوي ولمجرد جديدها، على شكل فيديو كليب بسيط، يجمع لقطات من تسجيل الأغنية داخل الاستوديو وآخر بفرنسا.

وكان لمجرد وبهاوي قد أجلا إصدار العمل من يوم 25 دجنبر الماضي إلى فاتح السنة الجديدة، بسبب وفاة أب والد صديق لمجرد، عصام وشمة.

وقال لمجرد سابقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنسنغرام :”نأمل حقا أن تستمتعوا بعملنا الجديد “الوجه الثاني”، زهير فنان وكاتب عظيم وهو شخص رائع ، كنت سعيدًا جدًا لتعاملنا معًا”.

وأضاف :”المقطع بسيط جدًا ، لقد تم تصويره في استوديوهات تسجيل في المغرب وباريس. إنه بسيط ولكن به طاقة كبيرة جدًا”.

بدوره قال بهاوي عن العمل مع لمجرد:” لي الشرف أن أتقاسم مع أخي الفنان و النجم سعد لمجرد هذا العمل الذي حضرنا له واشتغلنا عليه بكل صدق و من القلب .. طالما إنتظرنا أن نطل على جمهورنا “