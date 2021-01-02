شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل ... 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و462 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الجمعة إنها سجلت 24605 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و462 وفاة خلال 24 ساعة. وتشير بيانات الوزارة إلى أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية سجل سبعة ملايين و700578 حالة إصابة و195411 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء وذلك في ثالث أكبر انتشار للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

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