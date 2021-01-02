شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا: 28 ألف إصابة و909 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في أستراليا إلى 28 ألفا و427 شخصا. كما ارتفع الإجمالي للوفيات إلى 909 حالات وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وتعافى 25 ألفا و762 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 48 أسبوعا.

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