شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة العشرات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة بنابلس والان نبدء بالتفاصيل

أُصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، أمس الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة (بيت دجن) الأسبوعية شرق نابلس، احتجاجًا على إقامة بؤرة استيطانية، وإحياءً للذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، وفي سياق آخر، أشارت الوكالة إلى أن مستوطنين شنوا هجومًا، أمس، على منطقة (خان اللبن) قرب قرية (اللبن الشرقية) جنوب نابلس، في محاولة للاستيلاء عليها، إلا أن الأهالي تصدّوا للهجوم في ظل اندلاع مواجهات في المنطقة.

ويُعتبر الخان أحد المعالم التاريخية الذي بُني في زمن العهد العثماني بفلسطين، وتعرض لأكثر من محاولة اعتداء واستيلاء من قبل المستوطنين، تبلغ مساحته بالإضافة إلى الأراضي المحيطة به من سهل اللبن نحو 300 دونم.