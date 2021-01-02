شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة العشرات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة بنابلس والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، وفي سياق آخر، أشارت الوكالة إلى أن مستوطنين شنوا هجومًا، أمس، على منطقة (خان اللبن) قرب قرية (اللبن الشرقية) جنوب نابلس، في محاولة للاستيلاء عليها، إلا أن الأهالي تصدّوا للهجوم في ظل اندلاع مواجهات في المنطقة.
ويُعتبر الخان أحد المعالم التاريخية الذي بُني في زمن العهد العثماني بفلسطين، وتعرض لأكثر من محاولة اعتداء واستيلاء من قبل المستوطنين، تبلغ مساحته بالإضافة إلى الأراضي المحيطة به من سهل اللبن نحو 300 دونم.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة العشرات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة بنابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.