شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: البلاد تحتاج إلى لقاح جديد يعيدها لعافيتها والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف سعيد خلال كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي؛ للتهنئة بمناسبة حلول السنة الجديدة: «إن سنة 2020 هي سنة غير مأسوف عليها، لما شهدته البلاد خلالها من مصاعب على المستويات الصحية والاجتماعية والسياسية».
وتطرق سعيد إلى المبادرة التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني، قائلًا: «إن هذا الحوار الذي تم القبول به لن يكون كالحوارات السابقة»، مشترطًا مشاركة الشباب التونسيين من الشمال إلى الجنوب في صياغة التصورات والحلول التي ستنبثق عنه.
وأثنى الرئيس التونسي على أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية والصحية في مجابهة جائحة «كورونا»، معبرًا عن الأمل في أن تكون سنة 2021 سنة انطلاق على قواعد صلبة تؤسس لآمال وأيام أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي: البلاد تحتاج إلى لقاح جديد يعيدها لعافيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.