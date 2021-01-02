شكرا لقرائتكم خبر عن أول هجوم إرهابي في العام الجديد.. مقتل 25 شخصا بالكونغو والان نبدء بالتفاصيل
وقالت مصادر محلية إن الهجوم نسب إلى مجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة.
وفي سبتمبر الماضي، قالت الحكومة في الكونغو الديمقراطية: إن إرهابيين قتلوا أكثر من 20 قرويًا خلال هجومين على قريتين بشرق البلاد، في أحدث هجوم بين سلسلة مذابح تقول الأمم المتحدة إنّها قد تمثل جرائم حرب.
وتفيد إحصاءات الأمم المتحدة بأنّ القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية مسلحة تنشط بشرق الكونغو الديمقراطية منذ أكثر من 30 عامًا، قتلت أكثر من ألف مدني منذ بداية عام 2019.
وتقول الأمم المتحدة إنَّ العنف الذي يُنسب للقوات الديمقراطية المتحالفة تصاعد منذ بداية عام 2020 عقب انطلاق حملة واسعة للجيش للقضاء على الميليشيات.
ونتيجة لذلك تركت الجماعة قواعدها وانقسمت إلى جماعات أصغر، وأكثر قدرة على التنقل، وركّزت هجماتها على المدنيين في محاولة لتحويل موارد الجيش لحمايتهم.
وأدَّى العنف الذي ارتكبته أكثر من 100 جماعة مسلحة إلى فرار أكثر من نصف مليون من السكان من منازلهم شرق البلاد منذ بداية العام الماضي.
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