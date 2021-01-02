شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني: نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية القادمة والان نبدء بالتفاصيل
وقال في كلمة متلفزة عشية الذكرى الـ56 لتأسيس حركة التحرير التي يترأسها: «نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية القادمة على أسس متينة من الثقة المتبادلة لتعزيز العلاقات معها وتحقيق السلام والأمن للجميع».
وتابع: «باقون على أرضنا متمسكون بثوابتنا الوطنية، حتى استعادة حقوقنا، نحو بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس».
وأضاف: «شعبنا سيواصل نضاله وتصديه لممارسات إسرائيل العدوانية، بتعزيز الجبهة الداخلية، وتحقيق المصالحة والذهاب إلى الانتخابات والوقوف صفًّا واحدًا على قلب رجل واحد».
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