140 جمهوريا بالكونجرس يرفضون تأكيد فوز بايدن

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فيما مدد البيت الأبيض الحظر المفروض على المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة بتأشيرات العمل والبطاقات الخضراء حتى نهاية مارس المقبل، ووضع قرارًا آخر بشأن سياسة الهجرة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن القادمة للتعامل معه.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قرارات حظر في أبريل ويونيو الماضيين يراها ضرورية لحماية العمال الأمريكيين من المنافسة الأجنبية في ظل اقتصاد تأثر بسبب الإغلاق المفروض إثر جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت الصحيفة أن الحظر الذي كان من المقرر أن ينتهي الخميس، ينطبق على المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة على تأشيرة (إتش-1 بي) والعديد من تأشيرات العمل الأخرى إلى جانب الأشخاص القادمين على البطاقات الخضراء للعمل أو لم شمل الأسرة.
وأشارت إلى اعتراض العديد من الشركات بشدة على قرار الحظر المفروض على تأشيرات العمل التي تعتمد عليها تلك الشركات لجلب الموظفين إلى مختلف الصناعات من تكنولوجيا واستشارات وغيرها.
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