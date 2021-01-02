شكرا لقرائتكم خبر عن 140 جمهوريا بالكونجرس يرفضون تأكيد فوز بايدن والان نبدء بالتفاصيل

صرح عضوان جمهوريان في الكونجرس الأمريكي، بأنهما يتوقعان أن يصوت ما لا يقل عن 140 من زملائهم في الحزب الجمهوري في مجلس النواب ضد فرز أصوات المجمع الانتخابي في 6 يناير، حيث من المتوقع أن يصادق الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

فيما مدد البيت الأبيض الحظر المفروض على المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة بتأشيرات العمل والبطاقات الخضراء حتى نهاية مارس المقبل، ووضع قرارًا آخر بشأن سياسة الهجرة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن القادمة للتعامل معه.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قرارات حظر في أبريل ويونيو الماضيين يراها ضرورية لحماية العمال الأمريكيين من المنافسة الأجنبية في ظل اقتصاد تأثر بسبب الإغلاق المفروض إثر جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن الحظر الذي كان من المقرر أن ينتهي الخميس، ينطبق على المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة على تأشيرة (إتش-1 بي) والعديد من تأشيرات العمل الأخرى إلى جانب الأشخاص القادمين على البطاقات الخضراء للعمل أو لم شمل الأسرة.

وأشارت إلى اعتراض العديد من الشركات بشدة على قرار الحظر المفروض على تأشيرات العمل التي تعتمد عليها تلك الشركات لجلب الموظفين إلى مختلف الصناعات من تكنولوجيا واستشارات وغيرها.