شكرا لقرائتكم خبر عن قطع رؤوس بشوارع إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب التقرير فإن قوات الأمن الإثيوبية قتلت أكثر من 75 شخصًا وأصابت ما يقرب من 200 خلال الاضطرابات الدامية في يونيو ويوليو بعد مقتل مغنٍّ شعبي. وتم قطع رؤوس أكثر من 30 آخرين أو تعذيبهم أو سحلهم في الشوارع على أيدي مهاجمين وسط إهانات عرقية.
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