شكرا لقرائتكم خبر عن 1409 إصابات جديدة بكورونا و56 وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة، إنها سجلت 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة مقارنة مع 1418 إصابة و55 وفاة أول أمس.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 139471 حالة من ضمنهم 112826 حالة تم شفاؤها و7687 حالة وفاة".
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