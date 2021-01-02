عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيران تضرب الاتفاق النووي مجددا.. زيادة التخصيب 5 أضعاف

السبت 2 يناير 2021

الخليج 365

قال المبعوث الروسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبلغت الوكالة باعتزامها تخصيب اليورانيوم لنسبة تصل إلى 20% من النقاء.



المستوى الجديد كانت وصلت إليه إيران قبل توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في 2015، وتلك النسبة أكبر بكثير من التي أعلنت طهران مؤخرا أنها وصلت إليها في تخصيب اليورانيوم وهي 4.5%.

وكتب ميخائيل أوليانوف مبعوث روسيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة على "تويتر": "أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس المحافظين، عن نية طهران بدء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تصل إلى 20%".

وأكد دبلوماسي مقره فيينا، أن الوكالة أرسلت تقريرا للدول الأعضاء بهذه الفحوى لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وينص الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع قوى كبرى على الحد من الأنشطة النووية لطهران، ويحد من نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67% فقط، وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المطلوبة لصنع أسلحة وهي 90%.