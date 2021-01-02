شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام مصرية، بإصابة السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية المصري الأسبق، بفيروس «كوفيد 19».

ونقلت وسائل الإعلام عن صحفي مقرب من عمرو موسى، تأكيده إصابة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية بفيروس كورونا.

وأكد المكتب الإعلامي لعمرو موسى عبر صفحته على "فيس بوك"، إصابة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها الجمعة.

وأضاف في بيان: المكتب الإعلامي للسيد عمرو موسى، يعلن الجمعة، عن ثبوت تشخيص سيادته بمرض «كوفيد 19» بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها أمس. متابعاً: حالة موسى تخضع للعزل المنزلي وهي حتى الآن مستقرة؛ وأنه يتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.

ونقل المكتب الإعلامي عن توجيه عمرو موسى، الشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالباً منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.