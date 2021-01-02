شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة الأوروبية لدى ليبيا: الأسابيع القادمة «حاسمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، إن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لليبيا، فيما حطت طائرتان تركيتان في قاعدة الوطية التي يسيطر عليها مرتزقة أنقرة من دون الإفصاح عن حمولة الطائرتين، في وقت كشفت مصادر ليبية عن حالة من التذمر في صفوف المقاتلين المرتزقة، الذين توظفهم تركيا منذ أشهر لدعم الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس. جاء ذلك في تهنئته إلى الشعب الليبي أمس الجمعة، بمناسبة حلول العام الجديد، من خلال تدوينة نشرها على حسابه بموقع «تويتر». وأضاف ساباديل أن الاتحاد الأوروبي يقف مع الليبيين في «سعيهم لتحقيق السلام والكرامة».

ولفت إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار والانتعاش الاقتصادي، والتحضير للانتخابات من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به.

من جهة أخرى، حطت طائرتان تركيتان في قاعدة الوطية التي يسيطر عليها مرتزقة أنقرة من دون الإفصاح عن حمولة الطائرتين.

ونقلت وكالة (نوفا) الإيطالية عن مصدر عسكري ليبي أن الطائرتين جلبتا أنظمة دفاع جوي متقدمة نقلتها تركيا خلال الرحلتين إلى قاعدة الوطية. ولفتت الوكالة إلى أن طائرتي شحن قادمتين من تركيا، هبطتا في الوطية تحملان أنظمة دفاع جوي متقدمة تمتلكها حصراً الدول الأعضاء في حلف الناتو، وعدداً من المواد اللوجستية والمواد الغذائية ومرتزقة تركمان.

مظاهرات لمرتزقة أردوغان

إلى ذلك، كشفت مصادر ليبية عن حالة من التذمر في صفوف المقاتلين المرتزقة، الذين توظفهم تركيا منذ أشهر لدعم الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس.

وحسب مصادر عسكرية وإعلامية، فقد تظاهر عشرات المرتزقة السوريين داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجاً على تأخر رواتبهم.

وأفادت المصادر، وفق فيديو مسرب من معسكر الكلية، بأن «أزمة مالية» وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر.

وأوضحت المصادر، أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.

انطلاق الرحلات من مصراتة إلى تونس

انطلقت أمس الجمعة، أول رحلة جوية تجريبية من مطار مصراتة الدولي متجهة إلى مطار تونس قرطاج والتي نفذتها شركة الأجنحة الليبية بعد إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية المنتظمة لما يزيد على 4 أشهر نتيجة للحريق الذي تعرضت له صالة المغادرين بالمطار.

في الأثناء، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إجلاء 811 شخصاً من ليبيا، بما في ذلك 321 عن طريق إعادة التوطين، وهناك 44,725 لاجئاً وطالب لجوء مسجلاً لدى مفوضية اللاجئين في ليبيا، من بينهم 329 محتجزاً، وتضمنّت هذه المجموعة رجالاً ونساء وأطفالاً من إريتريا والسودان وإثيوبيا والصومال، وكان معظمهم يعيشون في مناطق حضرية في طرابلس، والعديد منهم كانوا محتجزين في السابق بمراكز إيواء في أنحاء البلاد. (وكالات)