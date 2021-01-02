شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يبطل لغماً بحرياً التصق بسفينة في المياه الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أخلت السلطات العراقية، أمس الجمعة، سفينة تجارية في المياه الدولية بميناء البصرة العراقي بعد التصاق لغم بحري كبير فيها، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن خلية الإعلام الأمني، فيما نفت مديرية شرطة البصرة الأنباء التي تحدثت عن مخطط يستهدف ميناء أم قصر في البصرة على غرار انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب الماضي.

وأضافت الوكالة أنه تم تشكيل فريق لمعالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جواً إلى الفاو في البصرة، وحاول الفريق العمل على إبطال مفعول اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة.

ونقلت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، أنه لوحظ في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس، وجود جسم غريب التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد 28 ميلاً بحرياً عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية.

وذكر البيان أنه تبين أن هذه السفينة مؤجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جواً إلى الفاو.. وتمكن من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء عليها بعد أن تبين التصاق لغم بحري كبير بها.

وكانت السلطات العراقية، أعلنت في وقت سابق من يوم الخميس، أن بحارة ينقلون وقوداً من ناقلة عراقية في الخليج العربي، إلى سفينة أخرى مملوكة لشركة شحن مسجلة في الولايات المتحدة، اكتشفوا «جسماً مشبوهاً» ربما يكون لغماً. وذكرت شركتان أمنيتان خاصتان، أن البحارة اشتبهوا في وجود لغم في الناقلة (MT Pola)، التي ترفع العلم الليبيري وتتلقى المساعدة في الخليج العربي قبالة محافظة البصرة. ويعتبر اللغم اللاصق من أنواع الألغام البحرية التي تُلصق بجانب السفينة، وعادة ما يكون ذلك بواسطة أحد أفراد القوات الخاصة من الغواصين، لينفجر لاحقاً، مخلفاً أضراراً كبيرة بالسفينة. وذكرت الشركتان، «أمبري إنتليجنس» و«درياد غلوبال»، أن التحقيقات جارية بشأن الجسم المريب.

وكانت مديرية شرطة البصرة قد نفت وجود مخطط لنسف ميناء «أم قصر» بباخرة مفخخة على غرار تفجير ميناء بيروت. وقالت المديرية في بيان لها إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مزيفاً بهذا الشأن، مبينة أن الخبر مزور وعار عن الصحة.