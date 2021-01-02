شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك الراعي: لا يحق لأحد عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس الجمعة، أنه لا يحق لأحد أو لأي فريق في لبنان أن يعرقل تشكيل الحكومة، من أجل حسابات ومصالح آنية أو مستقبلية، في وقت يعاني فيه لبنان الأمرين على الصعد الاقتصادية والمالية والصحية بسبب «كورونا» وأيضاً على الصعيد الأمني في ظل الحديث عن ضربة إسرائيلية محتملة ل«حزب الله» قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين أدى الرصاص العشوائي الذي أطلق في مناطق متفرقة من البلاد إلى مقتل لاجئة سورية وإصابة طائرة في مطار بيروت.

وأكد ​البطريرك الراعي​ أنه «على الرغم من كل المآسي التي عشناها من أزمة سياسية واقتصادية ومالية وتجارية، إلى انفجار ​مرفأ بيروت​ وما خلفه من ​ضحايا​ ودمار ونكبات، وإلى عرقلة التحقيق​ العدلي، فإلى جائحة ​كورونا​ التي شلت ​الحياة​ عندنا وفي ​العالم​، فإننا نواصل السعي مع مطلع هذا ​العام الجديد​ من أجل بناء مجتمع أفضل وحماية وطن أسلم».

وقال في وعظ رأس ​السنة​، إنه «لا يحق لأحد أو لأي فريق من الجماعة السياسية، أكانوا معنيين مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، أن يعرقل ​تشكيل الحكومة​ من أجل حسابات ومصالح آنية أو مستقبلية»، مذكراً أنه «قد انطوى شهران وعشرة أيام على التكليف، فيما ​لبنان​ سائر سريعاً نحو الانهيار الكامل والإفلاس. يا لها من مسؤولية تدميرية أقوى وأشمل من تدمير مرفأ بيروت، وهدم نصف العاصمة، والتسبب في قتل مئات الضحايا البريئة وآلاف العائلات المشردة؛ لأن دمارها يطال الشعب كله وحياة ​الدولة​ بكاملها». وقال: «من المعيب حقاً أن تبدأ السنة الجديدة من دون أن تكون الحكومة مؤلفة ومنكبة على العمل.

ومعيب أيضاً على المعطلين التعاطي بالشأن اللبناني كأنه حجر من أحجار شطرنج ​الشرق الأوسط​ أو الدول الكبرى. فلتتذكر الجماعة السياسية أن تأليف حكومة هو واجبها الأول والأساسي ومبرر وجودها».

من جهة أخرى، قتلت نازحة سورية في بلدة الطيبة قرب ​بعلبك​ وجرح 3 مواطنين في المنطقة، بسبب الرصاص العشوائي المنفلت الذي أطلق عند منتصف الليل احتفالاً برأس ​السنة​ الجديدة. وأصيب طفل في ​الشويفات​ وشخص في ​طرابلس​ نتيجة ​الرصاص الطائش​ أيضاً، وأوقف ​الجيش​ ، 7 أشخاص في طرابلس ممن أطلقوا الرصاص العشوائي. كما أصيبت طائرة حديثة تابعة لشركة «طيران الشرق الأوسط» في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعد تساقط الرصاص العشوائي ليل الخميس/الجمعة احتفالاً بالعام الجديد، وقام مهندسو الشركة بالتأكد من سلامة الطائرات قبيل إقلاعها صباح أمس.