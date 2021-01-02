شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تؤكد قدرة اللقاحات الواقية على احتواء السلالات المتحورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت الصين على نبذ الخوف والتحلي بالثقة في قدرة اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة قدرتها على احتواء والسيطرة على السلالات الجديدة للفيروس.

وقال مسؤول في مجال مكافحة الأمراض في الصين، إنه لا دليل على أن سلالات فيروس كورونا الجديدة ستؤثر في مفعول لقاح أجازته الصين للاستخدام العام. ومنحت الصين ترخيصاً للقاح الذي أنتجته وحدة تابعة لشركة سينوفارم التي تدعمها الدولة، بعد يوم من أنباء عن رصد أول حالة إصابة بسلالة منتشرة في بريطانيا، لشخص قادم من الخارج.

وقال شو وينبو المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها للتلفزيون الرسمي: «ليس هناك ما يدعو للذعر». وأضاف: «السلالة المتحورة، بالمقارنة بالسلالات المتحورة السابقة... لا تحمل أي تغيير واضح حتى الآن في قدرتها على التسبب بالمرض». وقال إنه لم يتم رصد أي تأثير للسلالات على فاعلية التطعيم.

من جانب آخر، أدرجت منظمة الصحة العالمية لقاح شركتي فايزر و بيونتك المضاد لفيروس كورونا ضمن قائمتها للقاحات الاستخدام الطارئ، وقالت إن الخطوة تفتح الباب أمام الدول للتعجيل بالموافقة على استيراد اللقاح وتحصين مواطنيها ضد الوباء. وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة مدير عام المنظمة: «إنها خطوة إيجابية للغاية لضمان القدرة على الوصول إلى لقاحات «كوفيد- 19» على مستوى العالم. لكنني أريد التشديد على ضرورة بذل جهود عالمية أكبر لإنتاج القدر الكافي من إمدادات اللقاحات اللازمة لتلبية احتياجات الفئات المعرضة للخطر في كل مكان».

وقالت المنظمة إن مصادقتها على اللقاح تمت بعد مراجعة خبراء من جميع أنحاء العالم للبيانات المرتبطة بسلامة لقاح فايزر وفاعليته وجودته. الأمر الذي كان مستوفياً لمعاييرها ومتطلباتها للموافقة على العلاجات واللقاحات المختلفة.

وأكدت مساعدة المدير العام للمنظمة، ماري-آنجيلا سياماو، أن كوادرها تعمل على تقييم لقاحات أخرى مضادة للوباء، وأن الباب مفتوح للمزيد من المطورين للتقدم باللقاحات التي تمكن من التوصل إليها.

إلى ذلك أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن كل من يعيش في فرنسا يجب أن يتحصل على اللقاح إذا رغب في ذلك، وسط انتقادات واسعة النطاق حول بطء حملة التطعيم. وقال ماكرون في خطابه للأمة بمناسبة ليلة رأس السنة «الأمل موجود... في اللقاح الذي جعلته العبقرية البشرية متاحاً في عام واحد فقط». (وكالات)