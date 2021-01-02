شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة.. أداء راق لرواد الاحتفالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

بأدائها الراقي والاحترافي.. حققت شرطة رأس الخيمة، المعادلة الصعبة في تأمين احتفالات رأس السنة، وضمنت سعادة رواد الاحتفالات، في ظل انضباط الجميع بالقواعد القانونية، بفضل التنسيق بين الجهات المعنية، وتعاون أفراد المجتمع.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن التنسيق والتعاون بين الجميع، أسهم بشكل كبير في تقليص السلبيات، وتحقيق الأهداف المرجوة وتقديم خدمات أمنية بجودة وإتقان.

وتقدم قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالشكر لكل فرق العمل الشرطية والأمنية، وكل رجال القطاع الأمني الذين تواجدوا على مدار اليوم لتأمين الاحتفالات في جزيرة المرجان، وتمنى للجميع عاماً سعيداً، وسنة حافلة بالخير، والأمن، والأمان، على دولة الإمارات.

وقال إن احتفالات ليلة رأس السنة في إمارة رأس الخيمة مرَّت بسلام، ومن دون تسجيل أية حوادث بليغة، عدا بعض الحوادث المرورية البسيطة التي تم احتواؤها سريعاً من قبل الفرق المختصة، من خلال التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، خاصة إدارة جزيرة المرجان، ووضع كل الإجراءات والتدابير الاحترازية المعمول بها في الدولة قيد التنفيذ، لضمان أمن وصحة وسلامة كل أفراد وشرائح المجتمع، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم بسبب جائحة «كوفيد 19».

من جانبه، أكد العميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات برأس الخيمة، أن ظروف جائحة «كوفيد-19» فرضت علينا التعامل مع احتفالات رأس السنة بأسلوب مختلف، حيث تم تطبيق القوانين والإجراءات واللوائح المعتمدة بالبروتوكول الخاص بالتباعد الجسدي والتجمعات وارتداء الكمامات حفاظاً على الصحة والسلامة المجتمعية.

كما أوضح العميد عبدالله منخس أن الانتشار الأمني والمروري في طرقات الإمارة كان حاضراً قبل الاحتفالات بوقت كافٍ، وتم تسيير دوريات أمنية ومرورية على الطرقات، وفي محيط جزيرة المرجان، حيث انتشرت ما يقارب من 165 دورية مرورية ومدنية، والدفاع المدني، والدراجات المرورية، (النارية والهوائية)، ومركبات الإسعاف، والتدخل السريع، كما تم نشر الدوريات السياحية، وبفضل تعاون الجمهور وأفراد المجتمع مرت الاحتفالية بكل سهولة.