شكرا لقرائتكم خبر عن حمـدان بـن محمـد: دبـي أثبتت أن الصعاب حافز للنجاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بعث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي برسالة شكر إلى فريق عمل حكومة دبي للتضحيات الكبيرة التي قدمها خلال العام الماضي وتفانيه وإخلاصه في العمل.

وأكد سموه أن إمارة دبي مع طيها صفحة العام الماضي بحلوه ومره تبهر كعادتها العالم وتثبت أن الصعاب حافز للنجاحات، مشدداً سموه على أن ذلك ليس بغريب على فريق أسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

نوه سموه خلال رسالته بأنه يتطلع مع فريق عمله لإنجازات أفضل، مؤكداً أن 2021 عام استثنائي تستضيف به دبي العالم أجمع في إكسبو استثنائي، وتحتفل فيه الإمارات بيوبيلها الذهبي، ولذلك فهو عام نسابق به الحاضر للمستقبل الواعد.

وأكد سموه أن حكومة دبي مستمرة في التميز والريادة والعطاء والارتقاء والإبداع والبناء لخدمة أهلها ومواطنيها وكل من على هذه الأرض الطيبة.

وفي ما يلي نص الرسالة:

فريق عملي المخلص والمتفاني.. فريق حكومة دبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

ها نحن نطوي صفحة عام مضى بحلوه ومره، عام شل العالم أجمع بتحدياته، إلا أن دبي كعادتها أبهرت العالم وأثبتت أن الصعاب حافز للنجاحات. هذا ليس بغريب على فريق أسسه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. فشكراً لكم من القلب على ما قدمتموه من تضحيات وتفان وإخلاص.

أتطلع معكم لإنجازات أفضل بإذن الله.. فعام 2021 هو عام استثنائي نستضيف به العالم أجمع في إكسبو استثنائي - وعام تحتفل به دولتنا الغالية بيوبيلها الذهبي - عام نسابق به الحاضر للمستقبل الواعد.

إلى كل موظف ومدير ومسؤول.. إلى إخواني وأخواتي.. إليكم جميعاً أقول.. نحن فريق واحد.. وبكم ومعكم.. حكومة دبي مستمرة في التميز والريادة.. مستمرة في العطاء.. مستمرة في الارتقاء.. ومستمرة في الإبداع والبناء لخدمة أهلنا ومواطنينا وكل من على هذه الأرض الطيبة.

وكل عام وأنتم بخير

أخوكم

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم