شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو دبي: رسالة حمدان بن محمد تكليف بمواصلة التميز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤولو حكومة دبي أن رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بمثابة تكليف لمواصلة التميز، وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، إن سمو الشيخ حمدان بن محمد، اتصف بصفات القائد الناجح الذي يتعاون مع فريق عمله، ويتواصل معهم، ويرعاهم ويقودهم في خطط النجاح إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار إلى أن رسالة سموه تعتبر من أكبر المحفزات على العمل والتفاني بأدائه، ودلالة واضحة على حرص سموه على موظفي الحكومة والتواصل معهم من دون حواجز أو قيود، وشكرهم على ما بذلوه في عام التحديات 2020، وتشجيعهم على بذل المزيد، لاسيما في هذا العام الجديد الذي ستستضيف به إمارة دبي معرض إكسبو العالمي، والذي يصادف اليوبل الذهبي لدولة الإمارات.

دلالات سامية

أعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن تقديره لسمو الشيخ حمدان بن محمد، على رسالته المحفزة لموظفي حكومة دبي، والتي تحمل دلالات سامية تؤكد اهتمام حكومة الإمارة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجميع موظفيها وحرصها على تقديرهم وتشجيعهم، لاسيما في هذه الظروف الاستثانئية التي تواجه العالم نتيجة جائحة كوفيد-19 والتي قدمت خلالها دبي نموذجاً فريداً شهد له العالم أجمع بالتميز والريادة.

وأضاف الطاير: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعتبر الرسالة تكليفاً لنا لمواصلة العمل المخلص والجاد لترسيخ مسيرة الريادة والتميز».

استدامة التفوق

قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي: لقد أثبتت دبي بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدرتها على استدامة تفوقها عالمياً، لأنها اختارت نهجاً تنموياً ارتقائياً لا يقبل التوقف أو التراجع، فصارت نموذجاً عالمياً في تطوير المناهج والآليات والتطبيقات الاستباقية التي تعزز تفوقها في مؤشرات التنافسية العالمية، وجاء ذلك أيضاً بفضل العمل المثابر لفرق العمل الحكومية الكفؤة بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المرتكز على منهجيات وتطبيقات تطوير قطاعات جديدة تعزز جودة الحياة وتدعم جهود ومبادرات الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

طمأنينة وثقة

ثمن الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي اهتمام وتواصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، بموظفي حكومة دبي، مؤكداً أن دولة الإمارات وبفضل من الله سبحانه وتعالى وبقيادة حكيمة استطاعت أن تتجاوز الكثير من التحديات التي شهدها العام 2020، بحكمة وعزيمة وإرادة واقتدار وبجهود متميزة شهدت لها المنظمات العالمية والدول الكبرى، وإننا بهذا نفخر بالوطن كل الفخر على مضيه نحو مسيرة نهضوية لا تتوقف مهما بلغت الصعوبات والتحديات.

وأضاف أن رسالة سمو ولي عهد دبي، مبعث طمأنينة وثقة في موظفي حكومة دبي لأنكم شركاء في النجاح والعمل على المحافظة على المكتسبات والمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة لبلوغ آفاق جديدة.

الإبداع والتفاني

عاهد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، القيادة الرشيدة، بتحقيق المزيد من الإنجازات، والتميز في العمل والإبتكار، وأن تكون الموارد البشرية في حكومة دبي مثالاً يحتذى في الإبداع والتفاني والإنجاز خلال العام 2021 وفي كل الأوقات.

وقال إن موظفي دوائر حكومة دبي يتبعون نفس النهج الذي اختطه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ويسيرون مقتدين بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، واضعين كلمات سموه نبراساً يهتدون به، مجددين العهد أن يبذلوا كل ما بوسعهم حتى تبقى دبي دائماً وأبداً في المقدمة وصاحبة الرقم واحد.

مستقبل واعد للأجيال

أشاد المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي برسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لموظفي حكومة دبي، وأن دولة الإمارات بمكانتها الرائدة تستكمل مسيرتها بفضل الرؤية الواضحة التي تضمن مستقبلاً واعداً للأجيال القادمة، إلا أن جانباً مهماً من هذه الرؤية يُعوُّل على قدرة أبناء الوطن على مضاعفة جهودهم كل في موقعه، مستحضرين دائماً عطاء الآباء المؤسسين.

وأضاف أنه على الرغم من تحدي كوفيد-19 الذي اجتاح العالم أكدت الجهات الحكومية جاهزيتها الكاملة والاستعداد للمرحلة المقبلة التي تتطلب المزيد من الالتزام والعمل والمرونة، حتى نعود أسرع وأقوى وتظل دبي وجهة عالمية متألقة.

وثيقة عمل

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي أن رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد تعد وثيقة عمل ودليل ثقة وخارطة طريق للعام الذي نستشرف أحداثه المهمة.وقال: «أتت رسالة سموه في وقت مناسب تماماً لتعطي دفعة إيجابية جديدة ومهمة لموظفي حكومة دبي أو فريق عمل سموه كما يحب أن يطلق عليه خاصة خط الدفاع الأول الذين استأثروا بمعظم حديث سموه من حيث الإشادة بجهودهم وأدوارهم البطولية في مكافحة الوباء ووقاية المجتمع وحماية جميع أفراده».

التواصل الإيجابي

أكد مطر محمد الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن رسالة تهنئة سموه، هي نموذج لحرص القيادة الرشيدة على التواصل الإيجابي مع الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وتقديم الشكر والثناء لهم على ما أنجزوه في العام الماضي الذي كان مليئاً بالتحديات التي شهدها العالم، وكذلك تحفيزهم وحثهم على بذل مزيد من الجهد في هذا العام الذي تشهد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، حدثين بارزين هما الاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات، واستضافة الحدث الأكبر عالمياً وهو معرض إكسبو 2020، مؤكداً أن العام الجديد سيكون انطلاقة قوية نحو الخمسين سنة القادمة.

وقال الطاير: «إن رسالة سمو ولي عهد دبي، للموظفين مع انطلاقة عام 2021، تحمل في طياتها التفاؤل والأمل بمواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تحققها إمارة دبي».

معدن الإمارات

قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «في الشدائد تظهر المعادن، معادن الرجال والمؤسسات، ومعادن المجتمعات، وهذه الأزمة، أظهرت معدن دولتنا الأصيل، بتكاتف الجميع وتعاضد كل مواطن ومقيم، للتصدي لهذه الجائحة»، ترسخ استراتيجية دولة الإمارات الطموحة التي ترتكز على العنصر البشري في بناء المستقبل.

وأكد اللواء المري أن رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وتهنئة سموه بالعام الجديد، تأتي امتداداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأسلوبه الفذ في القيادة.