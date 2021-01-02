شكرا لقرائتكم خبر عن «خليفة الطبية» و«كليفلاند» تتصدران المنشآت الصحية بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

حققت مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى كليفلاندكلينيك في أبوظبي، أداءً متميزاً بحصولهما على خمس ماسات، وذلك ضمن تصنيف «مؤشر» الجديد الذي استحدثته دائرة الصحة في أبوظبي، لتصنيف المنشآت الصحية بالإمارة ضمن 9 محاور تعتمد نظام تصنيف الماسات، الذي يظهر تميز المستشفيات في تقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالمية، ترتقي بتجربة المرضى وتحقق أعلى مستويات رضاهم.

وكانت الدائرة قد أعلنت مؤخراً عن تصنيف 44 منشأة صحية في الإمارة تمكنت من الحصول على تصنيف «مؤشر» ما بين ماستين إلى خمس ماسات.

وأوضحت الدائرة أنه وفقاً لنتائج تصنيف المؤشر لعام 2019، سجلت خمس منشآت أداءً استثنائياً بحصولها على أربع ماسات، بواقع اثنتين في أبوظبي وهما مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى مديور التي تصدرت المنشآت الخاصة في الإمارة، واثنتين في مدينة العين وهما مستشفى العين، ومستشفى توام، ومستشفى غياثي بمنطقة الظفرة، أما المنشآت الصحية التي سجلت أداءً ممتازاً بحصولها على ثلاث ماسات فقد مثلت 31 مستشفى، منهم 21 في أبوظبي، و7 في مدينة العين، و3 في منطقة الظفرة، وبلغت نسبة المستشفيات الخاصة أكثر من 95% من إجمالي المنشآت المصنفة ضمن الثلاث ماسات، فيما سجلت 6 منشآت صحية أداءً جيداً جداً بحصولها على ماستين، وتركزت غالبية هذه المنشآت الست بمنطقة الظفرة.

وأشارت الدائرة إلى أن المحاور التسعة التي يرتكز عليها نظام «مؤشر» تتضمن، مخرجات العلاجات السريرية، ومخرجات رقابة التشريعات، صوت المريض، شهادة ضمان الجودة، سعادة الكادر الطبي، الفوترة الصحيحة، بيئة العمل الآمنة والبحث والابتكار، وسعادة المريض، حيث وصل المعدل العام لرضا المرضى الذي تم قياسه عبر تجربة المرضى في المستشفيات عام 2019 إلى 87%، لافتة إلى أن نظام «الماسات» تم وضعه بناءً على معادلات رياضية وإحصائية تصنف المستشفيات إلى خمس فئات.