شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آلاف مطعـم بـأبـوظبـي تقـدم الغــذاء الصحـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

كشف مركز أبوظبي للصحة العامة، أن عدد المطاعم التي تتبع لبرنامج «وقاية»، المعتمد من دائرة الصحة في أبوظبي، بلغت 9 آلاف مطعم في أبوظبي، وتطبق هذه المطاعم نظام تقديم الغذاء الصحي وتمنع المشروبات والأطعمة غير الصحية عالية السكر والملح والدهون، فيما يعتزم المركز بالتعاون مع شركائه تطبيق مبادرة عرض السعرات الحرارية للوجبات التي تقدمها المطاعم ضمن قائمة الطلبات، وذلك خلال مطلع العام المقبل.

ويتم تطبيق برنامج «وقاية»، أيضاً على آلات البيع الذاتي والمقاهي والمطاعم والمتاجر التابعة لها، كما يوفر البرنامج معايير خاصة لأطعمة الأطفال بعيدة عن الدهون، بما يخدم استراتيجيات الصحة العامة في إمارة أبوظبي، ومكافحة السمنة وخصوصاً لدى الأطفال، وما ينتج عن الأطعمة غير الصحية، من أمراض مزمنة كالسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكدت مريم المنصوري رئيسة قسم التغذية بالإنابة بمركز أبوظبي للصحة العامة، على الجهود التي يبذلها مركز أبوظبي للصحة العامة ودائرة الصحة في أبوظبي، عبر هذه البرامج بهدف المحافظة على الصحة العامة، حيث تعد الأطعمة غير الصحية من الأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض المزمنة والسمنة، موضحة أنه سيتم في مطلع العام المقبل، تطبيق مبادرة عرض السعرات الحرارية للوجبات التي يتم تقديمها في المطاعم، بحيث يكون أفراد المجتمع على دراية بما تحتويه وجباتهم من معلومات غذائية قبل تناولها، مما سيساهم في رفع ثقافة المجتمع الصحية، موضحة أنه سيتم استهداف المطاعم والكافتيريات والمقاهي، بهدف تغطية جميع المنافذ الغذائية في الإمارة، كما يجري العمل على تنفيذ مبادرة إعادة تنظيم جميع السوبر ماركت والبقالات في أبوظبي بتخصيص جزء معين لتقديم الأغذية الصحية ذات السعرات المنخفضة، وتم التعاقد مع مجموعة سوبرماركت «اللولو» لتطبيق ذلك ضمن المرحلة الاولى.

وأكدت أن مركز أبوظبي للصحة العامة، يشجع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الأغذية على توفير خيارات صحية تطابق المعايير الموضوعة، مشيرة إلى أن الأطعمة الصحية التي يسمح أن يضاف لها شعار «وقاية»، يجب أن تتفق مع مواصفات صحية عديدة حددتها سابقاً دائرة الصحة في أبوظبي، مع شركائها الأساسيين بالاعتماد على مرجعيات عالمية تطبق دولياً، ومن بين هذه المعايير أن تكون الأغذية الصحية غنية بالمعادن والفيتامينات، وقليلة الدسم والملح، وغنية بالألياف.