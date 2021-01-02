شكرا لقرائتكم خبر عن هطــول أمطــار الخــير عــلى مناطــق متفرقــة بالدولــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس الجمعة، هطول أمطار الخير مختلفة الشدة، حيث بدأ تساقط الأمطار عند الساعة 11:10 صباحاً، نتيجة تأثر الدولة بأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تؤدي إلى حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

وبدأ تساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على القرية وقراط في الفجيرة، وأمطار خفيفة على الفصيل، وسكمكم، ويبسة، وعلى وادي العجيلي في رأس الخيمة، وأمطار خفيفة على وشاح في الشارقة، كما تشكل الضباب عند الساعة 3:25 صباحاً على مزيرعة والرويس وغياثي وطريف والسلع في منطقة الظفرة، وضباب متقطع على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي.

وسجل جبل جيس رأس الخيمة أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح أمس الجمعة، 6.4 درجة مئوية عند الساعة السادسة و45 دقيقة صباحاً، وناشد المركز الوطني للأرصاد الأفراد توخي الحذر وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، وكذلك مع انعدام مدى الرؤية الأفقية، بسبب تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم السبت، صحواً إلى غائم جزئياً، بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة غرباً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليل وصباح الأحد على المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25، تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

كما توقع أن يكون طقس يوم غد الأحد، غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال سقوط أمطار، ورطباً ليل وصباح بعد غد الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.