قتلى وجرحى من المدنيين في قصف صاروخي غربي اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء- (د ب أ):

سقط قتلى وجرحى من المدنيين، مساء الجمعة، إثر قصف مدفعي بجانب صالة أعراس بمدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب سبعة آخرون، إثر قصف مدفعي من شارع الخمسين الخاضع لسيطرة الحوثيين باتجاه صالة أعراس بشارع المطار.

وذكر الشهود أن القذيقة سقطت بجانب صالة الأعراس، مشيرين إلى أن جميع المتضريين كانوا من المارة.

في السياق ذاته، قالت قوات العمالقة التابعة للجيش اليمني، في بيان صحفي:"إن مليشيا الحوثي شنت قصفا مدفعيا على صالة المنصور(صالة للاعراس)، في شارع المطار، ما اسفر عن مقتل سبعة مدنيين بينهم خمسة نساء، وإصابة سبعة آخرين".

وذكر البيان أن "هذه الجريمة تأتي بعد أيام من استهداف المليشيات الحوثية مجمع إخوان ثابت التجاري، مما أدى إلى إصابة خمسة من عمال المصنع في المدينة ذاتها".

من جانبها، نفت جماعة أنصار الله الحوثية استهداف صالة الاعراس، متهمة من وصفتهم بـ" مرتزقة العدوان" في إشارة إلى قوات الجيش الحكومي، باستهدافها .

وقال نجيب القباطي، الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الجماعة: "أقدم مرتزقة العدوان باستهداف صالة أعراس في الحديدة ما أدى إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 7 آخرين بجراح خطيرة".

وأردف بالقول :"هذا الاستهداف والتصعيد والقصف للمناطق السكنية والأهداف المدنية مؤشر على استهتار التحالف ومرتزقته بحياة المدنيين و يعبر على مدى إصرار تحالف العدوان على قتل المدنيين الابرياء وعلى استمرار سكوت الامم المتحدة المتشدقة بحقوق الانسان والتي نحملها مسؤولية هذه الجرائم".

ويسيطر الحوثيون على معظم أجزاء مدينة الحديدة من بينها شارع الخمسين، فيما تسيطر قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية على بعض أطراف المحافظة الساحلية التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين، منذ أكثر من خمس سنوات.​