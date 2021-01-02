ولي العهد السعودي يوجه باعتماد بشأن الزي الوطني

قام ولي العهد السعودي ، بتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، كي يتم اعتماد الزي الوطني في منطقة المضمار الداخلي لسباقات "كأس السعودية" العالمي، والتي تقام بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

وقال وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، في تغريدة اليوم الجمعة: "يكون ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، خلال سباقات كأس السعودية العالمي، شاهدا على اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثقافتنا وتقاليدنا". وفقاً لـ سبوتنيك.

وأضاف أن ذلك يأتي "بعد توجيه من سمو سيدي ولي العهد بأن يكون الزي الوطني، هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي. ثراؤنا بثقافتنا".

وفي سبتمبر الماضي، أعلن الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس نادي سباقات الخيل، إطلاق النسخة الثانية لكأس السعودية 2021 يومي 19 و20 فبراير المقبل.