ترامب يدعو إلى مليونية في العاصمة واشنطن للاحتجاج على نتيجة الانتخابات

أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، أن أنصاره يخططون للاحتشاد في العاصمة واشنطن يوم 6 يناير احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

كما وقد كتب ترامب عبر "تويتر": "التجمع الاحتجاجي الكبير في واشنطن العاصمة سيُعقد في الساعة 11:00 صباحا، يوم 6 يناير. تابعوا لمعرفة تفاصيل الموقع. اوقفوا السرقة". وفقاً لـ سبوتنيك.

ودعت منظمة "نساء من أجل أمريكا أولا"، التي أطلقت المسيرة، الأمريكيين للانضمام إلى الحشد "لضمان نزاهة

انتخابات 2020".

كتبت المنظمة على موقعها: "الديمقراطيون يخططون لحرمان الجمهوريين من أصواتهم وإبطالها.

الأمر متروك للشعب الأمريكي لإيقافه. جنبا إلى جنب مع الرئيس ترامب، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان نزاهة هذه الانتخابات لصالح الأمة. يرجى الانضمام إلينا في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء 6 يناير 2021".

تم تأكيد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من قبل

الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر بعد أن صدقت جميع الولايات الخمسين رسميا على نتائج التصويت.

وفقا للنتائج الرسمية، جمع بايدن 306 أصوات انتخابية مقابل 232 صوتا للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. ومع ذلك، رفض ترامب التنازل، مدعيا تزوير الناخبين، رغم أن حملته خسرت ما يقرب من 60 طعنا قانونيا تم تقديمها خلال الشهر الماضي.

يجتمع الكونغرس في جلسة مشتركة يوم 6 من الشهر الجاري للتصديق على تصويت الهيئة الانتخابية، حيث سيترأس نائب الرئيس مايك بنس الجلسة لفرز الأصوات من كل ولاية. من المقرر تنصيب بايدن في 20 يناير الجاري.