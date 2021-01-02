الغضب يجتاح بولندا بعد إعلان بدء تطعيم المشاهير قبل العامة

تجتاح حالة من الغضب الشعب البولندي بعض تداول اقاويل حول تطعيم بعض مشاهير الفن باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل عامة الشعب.

كما وقد تعرضت جامعة وارسو الطبية للانتقادات على خلفية تطعيم بعض مشاهير الفن ضد فيروس كورونا، بجرعات كانت مخصصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس. وفقاً لـ روسيا اليوم.

وأعلنت جامعة وارسو الطبية أنها حصلت على 450 جرعة إضافية من اللقاح، تنتهي صلاحياتها عند منتصف ليلة

رأس السنة.

واختارت الجامعة تطعيم 300 موظف وذهبت المئة والخمسون جرعة الأخرى إلى أفراد أسر الموظفين، وبعض المرضى بالمستشفيات و18 "من الشخصيات الشهيرة في عالم الفن والثقافة" وافقوا على العمل سفراء لجهود التطعيم.

ولكن تطعيم المشاهير أثار غضب الشارع حيث أن إمدادات اللقاح قليلة، وتعطي معظم الدول أولية التطعيم بها للعاملين في القطاع الطبي

والفئات الأكثر عرضة للخطر.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.