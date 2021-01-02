الهلال الأحمر الإيراني يكشف حقيقة شرائه لقاح كورونا من كوريا الجنوبية

صرح الهلال الأحمر الإيراني، أنه سيقوم بكشف حقيقة شرائه لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" من كوريا الجنوبية.

كما وقد أعلن قوسيان مقدم، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، أنه ما يتم طرحه عن شرائنا لقاح كورونا من كوريا الجنوبية، عار تماما من الصحة. وفقاً لـ سبوتنيك.

وقال مقدم: "وسيلة إعلام أجنبية ادعت في خبر لها بأن طائرة شحن تابعة لشركة فارس إير قشم، نقلت أول شحنة من لقاح كورونا إلى إيران كانت قد اشترتها جمعية الهلال الإحمر الإيراني من كوريا الجنوبية".

وأوضح المسؤول الإيراني بأن هذه الوسيلة الإعلامية كانت قد أعلنت بأن "طائرة شحن عملاقة من طراز بوينغ 281-747 إف لصالح لشركة فارس اير قشم، التابعة لشركة ماهان، قد أقلعت من مطار مهرآباد فجر اليوم ووصلت الى مطار إينجون قرب سيؤول

بكوريا الجنوبية بعد رحلة استغرقت 7 ساعات و 39 دقيقة، لتنقل إلى إيران أول شحنة لقاح كورونا اشترتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني".

وكان قوسيان مقدم قد صرح في وقت سابق حول شراء لقاح كورونا بقوله: "التخطيط للموافقة على اللقاح وشرائه يقع على عاتق وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وأن جمعية الهلال الاحمر وفقا لرأي الوزارة، أجرت مفاوضات لشراء مليون حقنة مع الشركات المنتجة للقاح، حيث سيتم الإعلان عن النتائج لاحقا".

وكان وزير الطاقة الإيراني، رضا أدركانيان، قد كشف في تصريحات أدلى بها، ، أنه سيتم دفع تكاليف شراء لقاح فيروس كورونا من أوروبا عبر أرصدة مالية موجودة في دولة عربية.

وأشار موقع وزارة الطاقة الإيرانية إلى أن أردكانيان قد توصل لاتفاقات جديدة مع الجانب العراقي حول الأرصدة المالية الإيرانية في العراق.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد توصل الجانبان الإيراني والعراقي لاتفاقات حول الأرصدة المالية الإيرانية في العراق والتي سيتم من خلالها تغطية تكاليف شراء لقاح فيروس كورونا المستجد.

وبين الوزير الإيراني أن بلاده بصدد شراء لقاح فيروس كورونا من دولة أوروبية، وأن لدى إيران أرصدة مالية جيدة في خارج البلاد منها في العراق.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.