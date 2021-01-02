بالفيديو.. موسكو تتحول إلى حلبة تزلج عامة

تداولت بعض مقاطع الفيديو يظهر فيها كيف تحولت شوارع العاصمة الروسية موسكو، في اليومين الماضيين إلى ما يمكن تسميته بـ"حلبة تزلج عامة" بسبب انخفاض درجات الحرارة في المدينة وتشكل طبقات الجليد.

وتسبب تساقط هطولات خفيفة من الأمطار في العاصمة الروسية في أيام الأعياد، مع انخفاض لاحق وسريع لدرجات الحرارة، إلى تشكل طبقات الجليد بسرعة كبيرة في أغلب شوارع المدينة.

وفقاً لـ سبوتنيك.

كما وقد استغل بعض المواطنين هذه الطبقات الجليدية، قبل قيام ورشات بلدية المدينة بإزالتها، ليقوم بممارسه هوايته بالتزلج عليها، وشارك البعض تجربتهم الغريبة والطريفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الكثيرون مواقف طريفة على صفحاتهم في "تويتر" تظهر فيها

تعرضهم مع أصدقائهم لانزلاقات متكررة وطريفة على الأرصفة التي أصبحت مثل حلبات بلورية جميلة من الجليد.

كما قد تدخلت الورشات الخاصة على الفور لإزالة هذه الطبقات خوفا من انزلاق المواطنين، حيث انتشر أكثر من 10 آلاف مختص وعامل وآلية في اليوم الأول من العام الجديد 2021، بهدف إزالة هذه الطبقات الجليدية حفاظا على أرواح المواطنين.