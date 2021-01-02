الكونجرس الأميركي يبطل فيتو ترامب بشأن موازنة الدفاع

سيف اليزيد - أبطل الكونجرس الأميركي، اليوم الجمعة، بغالبية كبيرة، الفيتو الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع.

وأقر مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأكثر من ثلثي أعضائه الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار رغم "اعتراضات الرئيس".

وكان مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية قام بالخطوة نفسها الاثنين.

يمثل هذا التصويت أول تجاوز للفيتو في فترة رئاسة ترامب.

ويتم تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يحدد السياسة لوزارة الدفاع الأميركية، كل سنة منذ ستينيات القرن الماضي. ووافقت كل من غرفتي الكونجرس (مجلسي النواب والشيوخ) على مشروع قانون هذا العام بأغلبية كبيرة.

واستخدم ترامب، الفيتو ضد مشروع القانون بسبب خطة لإعادة تسمية قواعد عسكرية كانت تحمل أسماء قادة القوات الكونفدرالية، وهي تحالف لقوات الولايات الجنوبية الموالية للرق والعبودية خلال الحرب الأهلية الأميركية.

كما دعا إلى تجريد شركات التواصل الاجتماعي من بعض تدابير الحماية واعترض على الأسلوب واللغة التي كانت ستبطئ من خططه لخفض عدد القوات الأميركية المتمركزة في مواقع مثل أفغانستان وألمانيا.

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