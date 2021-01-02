البابا فرنسيس يدعو لتسريع حلول اليمن

سيف اليزيد - روما (وكالات) استنكر ​البابا​ فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية الأحداث التي تحصل في ​اليمن​، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول سريعة من أجل تعزيز ​السلام.

ودعا في رسالة اليوم العالمي للسلام الـ54، إلى إيجاد حلول سريعة من أجل تعزيز ​السلام في اليمن، قائلاً:«الجميع يفكر بأطفال اليمن الذين لا يستطيعون الحصول على طعام، ونحن نصلي سوياً من أجلهم». كما وجه التحية إلى الأطفال في ​النمسا​ وألمانيا​ الذين لم يستطيعوا زيارة عائلاتهم، متمنياً أن «يكون عام 2021 عام سلام».

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