فيتو ترامب على قانون الدفاع الشامل يسقط أمام مجلس الشيوخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 9:57 مساءً

استطاع مجلس الشيوخ اليوم إبطال فيتو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الدفاع الشامل.

وكان مجلس النواب الأميركي، صادق بأغلبية ساحقة على مشروع الميزانية الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، على الرغم من معارضة ترامب، والذي من شأنه أن يتطلب سحب الأسماء الكونفدرالية من القواعد العسكرية الأميركية، وفرض عقوبات على تركيا وتأخير الانسحاب الأميركي من ألمانيا وأفغانستان.

وصوت 335 نائبا لصالح المشروع مقابل 78 صوتا ضده، ما يشير إلى أن المجلس سيتمكن من تجاوز فيتو الرئيس ترمب في حال قرر استخدامه.

وكان ترامب قد هدد بفرض الفيتو على مشروع القانون لأسباب عدة بينها أنه يتضمن بندا حول إزالة أسماء الجنرالات الكونفدراليين عن أسماء القواعد العسكرية.

وقال ترامب إنه يعارض أي جهد يبذله الجيش الأمريكي لإعادة تسمية ما يقرب من عشرة قواعد ومنشآت رئيسية تحمل أسماء القادة العسكريين الكونفدراليين – وقد أثار هذه المسألة في رسالته باستخدام حق النقض بالإضافة إلى شكاواه بشأن المادة 230.

وجاء في الرسالة: “لقد كنت واضحًا في معارضتي للمحاولات ذات الدوافع السياسية مثل هذه لمحو التاريخ وإهانة التقدم الهائل الذي كافحت بلادنا من أجله في تحقيق مبادئنا التأسيسية”.