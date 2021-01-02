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إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا
السبت 2 يناير 2021
أكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال موسى لقناة "روسيا اليوم" إن "حالته الصحية مستقرة، ولم يتم نقله إلى المستشفى، ويتلقى العلاج بالمنزل بعد أن عزل نفسه".
وأضاف وزير الخارجية المصري الأسبق، أن هناك عددا من الأطباء يتابعون حالته، وعلى اتصال دائم به وأنه يستجيب لنصائحهم.
ودعا موسى الجميع إلى الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، لأن "الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة".
وطالب موسى كل أصدقائه ومحبيه بـ"الدعاء له بالشفاء ولكل المصابين بالفيروس وجميع المرضى، وتمنى السلامة للجميع، وأن يحفظ مصر والبشرية جمعاء من البلاء والوباء وكل الأمراض".
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