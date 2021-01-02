شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون مصاب بـ«كوفيد-19» في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مستوى 20 مليونا، أمس الجمعة، مع سعي المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة أكثر انتشارا في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا.
وشهدت الولايات المتحدة قفزة في عدد الوفيات اليومية بالفيروس منذ عطلة عيد الشكر حيث توفي 78 ألفا في ديسمبر.
ولقي 345 ألفا إجمالا حتفهم بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ ظهور الفيروس أول مرة في الصين في أواخر عام 2019.
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