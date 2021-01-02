موجز الخليج 365 للتكنولوجيا.. هواوي تطرد "ببجي"وهويتك هاتفك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. تدرس ألمانيا استخدام بطاقة الهوية الرقمية، ووثائق رسمية أخري على الهواتف الذكية، وذلك لرقمنة الإجراءات الإدارية بالكامل قدر الإمكان. فاجأت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية للإلكترونيات، العملاء بقرار بالغ الجرأة حيث طردت أكبر شركة ألعاب في العالم من منصتها للتطبيقات. قالت شركة مايكروسوفت إن قراصنة الإنترنت الذين يشتبه بأنهم روس يقفون وراء الاختراق المحير للعديد من الوكالات الحكومية الأمريكية. وفرت شركة جوجل أكثر من خيار فيما يخص مساعدتها الذكية على مدار عام 2020، نافست بها أبرز الشركات المتخصصة بهذا النوع من الأجهزة. أطلقت شركة "كوسبيت" (Kospet) ساعتها الذكية Rock الجديدة المخصصة للاستخدامات الشاقة.

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