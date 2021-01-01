نجح فريق الرجاء الرياضي في مواصلة مشوار منافسات كأس العرش عقبة تجاوزه، بصعوبة بالغة، منافسه الوداد الفاسي بفضل هدف المهاجم مالانغو.

وافتتح حصة التهديف المهاجم محمود بنحليب دقاٸق قليلة بعد صافرة البداية، قبل أن ينجح أنور لعزيزي في تعديل الكفة واعادة المباراة الی نقطة الصفر خلال الجولة الثانية.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل هدف لمثله ليحتكم الفريقان الی الأشواط الاضافية، التي ابتسمت للنسور بعد الاستعصاء، الذي لازمهم خلال دقاٸق المواجهة عقب نجاح مالانغو في توقيع هدف قاتل، في وقت كانت تسير فيه المباراة الی الضربات الترجيحية.

كانت هذه تفاصيل خبر كأس العرش.. الرجاء “يتجاوز” عقبة وداد فاس بصعوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.